Louis Vuitton start met YouTube-kanaal en zet eerste stap in de gamewereld

Louis Vuitton heeft aan de vooravond van de modeweek in Parijs enkele nieuwigheden bekendgemaakt. Zo start het Franse modehuis met het YouTube-kanaal LVTV en heeft het ook een deal gesloten met Riot Games, ontwikkelaar van de bekende ‘League of legends’-videogame.

Wat je van het YouTube-kanaal van Louis Vuitton mag verwachten? Via die weg krijgen fans van het modehuis een unieke blik achter de schermen en worden ze meegenomen langs de geschiedenis van het label. Vanaf 2020 zullen bovendien de modeshows op die manier met de wereld worden gedeeld en ook de celebs die aan het merk verbonden zijn, komen aan bod op LVTV.

Terwijl modehuizen en modellen voordien vooral hun voorkeur gaven aan Instagram om hun doelpubliek te bereiken, heeft het er alles van weg dat ze nu steeds vaker hun weg vinden naar YouTube. Ook modellen als Naomi Campbell en Doutzen Kroes lanceerden zo onlangs hun eigen kanaal.

Game als inspiratiebron

En dat is niet de enige innovatie die Louis Vuitton aangaat. Het zet ook zijn eerste stappen in de gamewereld. Naar het voorbeeld van modemerk Moschino in ‘Sims 4’, een game van Electronic Arts, gaat het Franse luxemerk virtuele producten ontwikkelen die in ‘League of legends’ te koop zullen worden aangeboden. Er komt later ook een echte modecollectie met de game als inspiratiebron.

Games worden een almaar populairder marketingplatform, omdat ze de merken rechtstreeks toegang geven tot een wereldwijd en jong publiek. In het digitale tijdperk, waar ­ad-blockers de toon zetten en platformen als Netflix reclamevrij zijn, moeten merken creatiever uit de hoek komen om hun publiek te bereiken. ‘League of legends’ is een van de populairste games voor pc en bereikt zo’n acht miljoen bezoekers per dag.