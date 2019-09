Komt de ’rematch’ er dan toch? Katie Taylor wil binnen het jaar opnieuw tegen Delfine Persoon boksen: “Puntjes op de i zetten”

Delfine Persoon zal een kans op revanche krijgen tegen Katie Taylor. Dat belooft de Ierse bokskampioene alvast in een gesprek met de Engelse openbare omroep BBC. “Er moet een rematch komen in de volgende twaalf maanden, dat is zeker. Ik wil dat het gevecht er komt”, zei ze aan BBC-radio in een podcast over boksen.

Taylor en Persoon namen het op 1 juni tegen elkaar op in de mythische Madison Square Garden in New York met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De Ierse zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel, Persoon was de WBC-kampioene.

Taylor haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was en diende officieel klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch.

“Het gevecht had beide kanten kunnen opgaan”, blikt Taylor terug. “Het was een totale oorlog en ik ben zo blij dat de beslissing in mijn voordeel viel. Het was een gevecht dat op en neer ging. Maar bij de rematch wil ik haar op een meer overtuigende manier verslaan en de puntjes op de i zetten.”

Vorige week vrijdag maakte Persoon bekend dat ze op 11 november opnieuw in de ring zal treden. Ze bokst dan in Oostende tegen de Nigeriaanse Helen Joseph. De West-Vlaamse zakt een gewichtsklasse naar de superveders. Tegelijk liet ze weten een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio te overwegen, al gooit het financieel plaatje mogelijk roet in het eten.

De volgende kamp van Taylor wordt een duel op 2 november in Manchester tegen de Griekse Christina Linardatou. Die zet haar WBO-titel bij de superlichtgewichten op het spel.