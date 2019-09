Kennismakingsdrink in de Kapelstraat

Hamont

Hamont-Achel - Kapelstraat maakt (opnieuw) kennis, zo luidde de doelstelling van het feest dat in deze straat in Hamont-Achel gehouden werd op zaterdag 14 september. En de belangstelling was groot: maar liefst 70 geïnteresseerden schreven zich in.

In de voormiddag werden de tenten, stoelen en tafels neergezet en kon de vrolijke DJ zijn apparatuur installeren. Want zonder muziek, geen feest! Het werd een heel gezellige avond voor jong en oud, waarop iedereen onder het genot van een hapje en een drankje kon kennismaken met elkaar of wat kon bijpraten. Ondanks de zonnige start kroop na middernacht toch de kou de tent in. Tevreden keerden de buurtbewoners huiswaarts. "Dat gaan we volgend jaar weer doen!" was een veelgehoorde uitspraak.