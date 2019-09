Farmasector komt met voorstel rond dure medicijnen: alleen terugbetaling als geneesmiddel werkt

Laat de terugbetaling van een geneesmiddel afhangen van het feit of de behandeling aanslaat of niet. Dat is een van de opmerkelijkste voorstellen van Pharma.be. Daarmee reikt de koepel boven de geneesmiddelenindustrie in ons land de hand aan minister De Block, die “de oefening rond Pay for Performance al heeft opgestart”.