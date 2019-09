Het ABC van huiswerk begeleiden in de bibliotheek.

Maasmechelen - Onder de deskundige leiding van Robbin Willems bogen een 20-tal ouders zich over de problematiek van huiswerk begeleiden.

Motivatie of moetivatie? Wat doe jij al en de autonomie bij de studiekeuze van je zoon of dochter. Moeten ouders betrokkenheid tonen en correct omgaan met aanwezige competenties? Motiveer je zoon of dochter ook bij moeilijkheden en duid aan welke oefeningen juist zijn in plaats van welke fout zijn.

Alle vragen, opmerkingen, tips werden tijdens de ronde tafel gesprekken gehouden. Op het einde van deze vorming hoorden wij termen als ‘leuk’, ‘leerrijk’, ‘inspirerend’ en ‘ik kan verder…’ m.a.w. een zeer geslaagde avond.