Frühstück op 168 meter hoogte

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De jaarlijkse cultuuruitstap van de Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem ging ditmaal naar Düsseldorf. Tijdens de heenreis vertelde de gids Frans Medaer dat een klein dorpje dat gelegen is aan de rivier de Düssel, 45 km lang, aan de grondslag ligt van de huidige wereldstad: Düsseldor(p)f.

De eerste kennismaking gebeurde vanop hoogte. In amper 45 seconden bracht de lift de reizigers naar het restaurant op het bovenste verdieping van de Rijnturm.

Een blik vanop de 168 meter hoge toren voelde erg akelig aan. De naar buiten overhellende glazen wanden schrikten menigeen angstwekkend af. Hierboven genoten de reizigers van een heerlijk ontbijt. Toch gaf het een uitzonderlijk zicht op de stad en de Rijn.

Terug op de begane grond wandelde de groep via de Rijnkade, afgeboord met platanen, naar de aanlegkade voor een tochtje op de rivier.

In de namiddag werd de binnenstad, ook Altstadt genaamd, bezocht. Tijdens de oorlog kreeg Düsseldorf het erg te verduren en werd de stad tot een puinhoop herleid. In de heropbouw werd rekening gehouden met de geschiedenis en werd de stad in ere hersteld met kasseistraten, mooie gevels, romantische steegjes en gezellige pleintjes.

Contrasterend is de nieuwbouw. Een eigenzinnige architectuur met veel glas, beton en staal. Het is een uniek schouwspel. De gids wees op de gebouwen waar geen hoeken aan te bespeuren vielen. Het werk van architect Gerhy is een blikvanger met scheve torens, overhellende glazen wanden, asymmetrische lijnen.

Tijdens de wandeling in de binnenstad werd geposeerd bij de mooie beelden die Düsseldorf rijk is. De geschiedenis van de monumenten hebben betrekking op het leven van de stad aan de Rijn.

De dag werd afgerond in de Königallee, het bruisend hart van ontspanning; gevormd door een aaneenschakeling van restaurants, cafés, en bars waar de discomuziek overheerst.