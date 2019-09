De trucjes van ‘Thuis’: Kobe plukt zijn druiven maanden voor het oogstseizoen. Hoe kan dat?

In de Eén-serie ‘Thuis’ is Kobe volop in de weer met druiven plukken in zijn wijngaard. Niet raar, want bij de start van het najaar komt de druivenoogst op gang. Alleen: de afleveringen die nu op tv komen, zijn al voor de zomer ingeblikt. Hoe dat kan? Een knap staaltje montagewerk, zo blijkt.

Afgelopen winter kwamen Steven (Ben Van Ostade), Kobe (Sid Van Oerle) en Rosa (Annick Segal) op het idee om een wijngaard te beginnen. De “Feniks”-wijn moet daarvan het resultaat worden. Na een voorjaar en een zomer rijpen, zijn de druiven nu klaar om geoogst te worden. Net zoals op alle wijngaarden in België momenteel de druivenpluk plaatsvindt.

Maar de afleveringen van Thuis die nu worden uitgezonden, werden al in mei opgenomen. Hoe kan het dan dat er rijen vol rijpe druiven te zien zijn? Door een slimme montage van beelden die zowel een jaar geleden als veel recenter werden opgenomen, zo blijkt. “De ruime en algemene sfeerbeelden werden een jaar geleden al ingeblikt”, vertelt Thuis-producer Hans Roggen. “Daar is dan het verhaal naar geschreven. Vorige lente hebben we effectief extra scènes bijgedraaid om het verhaal te vervolledigen.”

Zo zien we in een van de afleveringen Kobe van heel dichtbij achter een wijnrank zitten. “Dat werd in de lente gefilmd. We hebben toen extra druivenbladeren en verse, ingevoerde druiven voorzien.” Als we Kobe wat later van verder weg zien zitten, omgeven door rijpe druiven, zijn we plots in een ander seizoen. “Dat hebben we dan weer in september 2018 gefilmd. En dan is het zaak om de beelden mooi met elkaar te laten blenden zodat de kijker zich afvraagt hoe we dat voor elkaar hebben gekregen”, zegt hij lachend.

