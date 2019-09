Parkfeesten 2019 is een topeditie

Dilsen-Stokkem - Van 19 - 22 september waren voor de 4de keer de parkfeesten in Dilsen-Stokkem. Het was een topeditie.

Vier dagen lang was er iedere dag iets anders te beleven in het park Ter Motten in Dilsen-Stokkem. De parkfeesten beginnen altijd op donderdag met een after work party, georganiseerd door Distoc Dilsen-Stokkem, Unizo Dilsen-Stokkem en de stad Dilsen-Stokkem. Vanaf 18 uur kon je binnen in de tent. Om de avond te starten kon je eerst beginnen met een lekkere pasta aan het pasta buffet van traiteur Jacky Jaeken dit kon je aanvullen met een lekker wijntje van Grapes-house of wine. Iets later op de avond stond er Domino ingeplant om de avond echt van start te laten gaan en de mensen te entertainen. De ongeveer 2000 bezoekers van de after work zongen en danste er lustig op losDag 2 was een sportieve dag. Dit jaar was er een heus Devil Oblstacle Run parcour (opblaasbare klim- en klauterobstakels) opgezet in het park. Ongeveer 400 mensen kwamen zich van hun sportieve kant laten zien. De opbrengst van het lopen ging dit jaar naar het kinderkankerfonds en pleegzorg LimburgOp dag 3 was het de beurt aan verschillende komieken om de mensen (300) eens aan het lachen te brengen. Rik Bosmans, Tom Melotte, Kjen Descheemaecker en als headliner Raf Coppens slaagden elk op hun manier er in het publiek mee te krijgen in hun show, dit was vaak te merken aan het harde gelach en het daverde applaus op het einde. Het was een zeer gezellige avond. Dag 4 is een familiedag voor jong en oud. Er stonden heel wat attracties opgesteld waaronder een klimmuur, touwenparcour in de lucht, groot opblaasbaar voetbal dartsbord, speleobox, initiatie kickboks aangeboden door martialartscenter uit Dilsen, in de tent optredens van dansschool Dance Motion, dans door de Kunstacademie en een muzikaal optreden van Kon. Fanfare St-Martinus. Tevens was er hoge kraan waar mee je een vrije val kon maken. De gezinsbond stond er met een heel familie fitdorp dat ze gewonnen hadden door een jaar lang als gemeente het meest te bewegen. Hier waren verschillende kleinere spellen te doen. Maar de special act van de familiedag was Get Insane, bekend van Belgium Got Talent met hun bmx moves. Op een opgesteld parcours van halve hellingen en tafels deden de mannen zeer gewaagde stunts. Kortom het was een geslaagde familiedag maar in het totaal was het een top editie van de parkfeesten. Volgend jaar is he de 5de editie als het iets speciaals wordt? Voor meer info hou de pagina van de stad Dilsen-Stokkem in de gaten.