In de Eén-serie ‘Thuis’ is Kobe volop in de weer met druiven plukken in zijn wijngaard. Niet raar, want bij de start van het najaar komt de druivenoogst op gang. Alleen: de afleveringen die nu op tv komen, zijn al voor de zomer ingeblikt. Hoe dat kan? Een knap staaltje montagewerk, zo blijkt.