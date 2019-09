“Ik geloof in stunt”

De eerste hindernis voor KRC Genk in de Beker van België heet KSK Ronse. Een club uit de tweede amateurliga. Een eitje? Op papier wel. Maar vergis je niet. Voorzitter Patrick Decuyper barst van de ambitie. Hij is enkel met de promotie tevreden en rekent daarvoor ook op een ex-Genkie: Lorenzo Matarrese (22). De stap naar profvoetbal was voor hem net te groot. “Maar via Ronse kan het misschien ook lukken.”