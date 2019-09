Yves Lampaert voor WK tijdrijden: “Ik hoop op de top tien”

Yves Lampaert start woensdag als eerste van de drie Belgen aan de tijdrit. De West-Vlaming van Deceuninck-Quick Step won zaterdag nog de Ronde van Slovakije en kwam zondagavond na een lange reis via Amsterdam aan in Yorkshire. “Ik voel mij nog een beetje moe, maar ik denk dat die vermoeidheid tegen woensdag wel zal weg zijn. Voor mij is de wegrit op dit WK belangrijker dan de tijdrit.”

Lampaert werd in 2016 al eens zevende op de WK-tijdrit. “Ik weet niet waar ik ga stranden. Het is een zeer lange tijdrit en vrij lastig, maar ik denk wel dat een goeie uitslag er in zit. Top tien moet misschien wel lukken.”

Wil Lampaert zich verzekeren van de tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio moet hij bij de eerste acht eindigen. “Ik denk dat dit moeilijk wordt. Mocht het wat korter zijn, zou het er misschien wel inzitten. Maar ik denk dat met Victor en Remco de twee mannen voor Tokio bekend zijn. Ze verdienen dat ook.”