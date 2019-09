Victor Campenaerts voor WK tijdrijden: “Parcours nagetekend in Overijse”

De nummer drie van de WK-tijdrit vorig jaar – Victor Campenaerts – verscheen op de persconferentie met een opvallende sik. Volgens Yves Lampaert om de afscheidnemende Nederlandse renner Laurens ten Dam te eren, maar de werelduurrecordhouder had een andere uitleg. “Mijn vriendin Fanny vind het mooi als ik mijn baard zal staan, maar ik ga die sik voor de tijdrit nog wel afdoen.”

In een voorbeschouwing van zijn ploeg Lotto-Soudal zei Campenaerts dat Remco Evenepoel volgens hem de topfavoriet is op de regenboogtrui van woensdag. “Zet daar ook maar Primoz Roglic bij. Ik vermoed dat hij misschien nog wat vermoeid zal zijn van de Vuelta en hij allicht liever een lastiger parcours wil. Ik ben ook benieuwd naar Rohan Dennis.”

Over zijn eigen kansen en ambitie is Campenaerts ook duidelijk. “Vorig jaar eindigde ik derde. Alles minder dan het podium zal aanvoelen als een teleurstelling. Al besef ik dat het geen certitude is dat ik zover ga geraken. Mijn voorbereiding was speciaal, maar ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik heb thuis in Overijse een gelijkaardig parcours als dat van de tijdrit uitgetekend en ik ben hier ook al meer dan een week in Yorkshire voor wat extra sleuteltrainingen. Dat geeft mij een zeker rust. Of dit een unieke kans voor mij is om wereldkampioen nu Tom Dumoulin niet aan de start staat. “Ach, er staan altijd wel sterke mannen aan de start. Het is zeer moeilijk om wereldkampioen te worden, maar na mijn werelduurrecord in Mexico ben ik klaar om nog één orgelpunt te plaatsen”, aldus Campenaerts die woensdag als voorlaatste renner van start zal gaan. Titelverdediger Rohan Dennis start als laatste.