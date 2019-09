Het is zover: daar zijn de eerste ‘vlinderkes’ in Boer Zkt. Vrouw De Wereld Rond

Het is zover: daar zijn de eerste vlinders in dit seizoen van Boer Zkt. Vrouw. Nadat akkerbouwer Gerard (43) vorige week al zijn vijf favoriete dames mocht kiezen in Boer zkt vrouw is het vanavond de beurt aan Etienne, Marianne, Stephan en Victor. Ze ontmoeten hun briefschrijvers en -schrijfsters en leren hen beter kennen tijdens een speeddate. De gelukkigen met wie het klikt, mogen terugkomen tijdens de groepsdate. Tussen Etienne en briefschrijfster Isabelle klikte het meteen. Schrap dat laatste: de vonken spatten eraf.

Etienne (55) Suikerrietboer in Kaapverdië en Isabelle lijken meteen in sync met elkaar, nog voor ze een woord gewisseld hebben. “Hier heb ik echt naar uitgekeken”, zegt ze. “Je ziet dat”, antwoordt een breed glimachende Etienne. “Je straalt.” Ze laat er geen gras over groeien. “Dat verhaal klopt met mijn verhaal” en “energie die klopt”. Pfieuw. “Ik ben helemaal van mijn sokken geblazen”, zegt Isabelle. “Vlinderkes… ja (lacht).”

Als dit niets wordt, dan is de liefde dood.

Victor spreekt voor de àllereerste keer met een Vlaams meisje

“Ik heb nog nooit met een Vlaams meisje geweest”, zegt akkerbouwer Viktor. “En ik heb ook nog nooit met een Vlaams meisje gesproken eigenlijk.”

Heeft Stephan iets voor ‘Charlottejes’?

Kan Ryan Marianne charmeren met zijn pluizige ‘wingman’?