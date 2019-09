Trump vindt dat hij Nobelprijs voor de Vrede verdient

Donald Trump twijfelt er niet aan, hij verdient de Nobelprijs voor de Vrede. “Ik zou de Nobelprijs voor de Vrede verdienen voor veel dingen, als ze het eerlijk spelen en dat is niet het geval”, zei de Amerikaanse president maandag in de marge van de Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in New York.

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn interesse laat blijken over de Nobelprijs. In februari zei hij dat hij genomineerd was door de Japanse premier Shinzo Abe. Een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede kan worden ingediend door iedereen die aan de nominatiecriteria voldoet.

Trump verwees maandag naar zijn voorganger Barak Obama. “Ze hebben hem die prijs gegeven onmiddellijk nadat hij aan de macht kwam en hij had compleet geen idee waarom hij die kreeg”, aldus de Republikeinse president. “Het is één van de zeldzame dingen waarover ik het met hem eens ben.”

Drie presidenten van de VS wonnen ooit de Nobelprijs voor de Vrede: Barack Obama, Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson. Jimmy Carter won de prijs in 2002 toen hij geen president meer was.