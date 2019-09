Eerste asielzoekers voor noodopvangcentrum in Leopoldsburg

Leopoldsburg -

In het tijdelijke noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg zijn maandag de eerste asielzoekers gearriveerd. Rode Kruis-Vlaanderen heeft het centrum in Kwartier Moorslede op vraag van de federale overheid opnieuw geopend. Het asielcentrum moet een antwoord geven op het tekort aan opvangplaatsen.