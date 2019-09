Oudsbergen -

Lotte Janssen (22) uit Meeuwen heeft vanavond de eed afgelegd in de Oudbergse gemeenteraad. Ze volgt Frans Heijlen op. Met 22 jaar is deze studente het jongste gemeenteraadslid . De kleuteronderwijzeres specialiseert zich momenteel in een vervolgopleiding voor buitengewoon onderwijs.