Na bijna drie maanden leegstand worden er vanaf morgen weer films vertoond in de ‘Walkino’ langs de kleine ring. De Nederlandse ondernemer Paul van den Dungen gaat de komende drie maanden met veel overtuiging aan de slag om de uitbating leefbaar te maken.

De ‘Walkino’ (afgeleid van het Duitse Kino (filmzaal) am Wal (ring), nvdr) is al vanaf de jaren 50 uit de vorige eeuw een begrip in Bree en omstreken. Maar begin juli sloot de cinema. De uitbating van ...