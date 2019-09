Hasselt / Heusden-Zolder -

Morgen kan u gratis uw cholesterol laten testen in de ziekenhuizen in Hasselt en Heusden-Zolder. Heel wat mensen lijden aan Familiale Hypercholesterolemie, dat is een genetische afwijking waardoor je vanaf de geboorte al slechte cholesterolwaarden hebt. De kans op hart-en vaatziekten is dan veel hoger, dus het is belangrijk dat de aandoening zo snel mogelijk wordt opgespoord.