Club én Cercle Brugge vervolgd voor wangedrag fans tijdens derby

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt stadsgenoten Cercle en Club na wangedrag van supporters tijdens de Brugse derby van 14 september. Vertegenwoordigers van beide clubs moeten zich op 1 oktober voor de Geschillencommissie verantwoorden.

De Brugse derby op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. Een kwartier na de aftrap in het Jan Breydelstadion staken enkele Cercle-fans ostentatief een vlag van de blauw-zwarte buren in brand in het “thuisvak”. Het vuur vernielde enkele zitjes en de brandweer moest de vlammen doven.

Ook de “bezoekende” supporters van Club Brugge lieten zich niet onbetuigd. Zij gooiden een voetzoeker op het veld en staken Bengaals vuur af in de tribunes. Ook uit het Cercle-vak stegen groen-zwarte rookpluimen op. Dat gebeurde in beide kampen eerder al, nog voor de match op gang gefloten was. Brugse spotters hadden nochtans heel wat vuurpijlen in beslag genomen.

Scheidsrechter Nicolas Laforge riep de kapiteins op het matje en liet omroepen om niet meer met vuurwerk te gooien, maar de partij kon naar zijn oordeel wel gewoon voortgezet worden. De ref nam de incidenten net als de match delegate op in zijn rapport, waardoor het Bondsparket over kon gaan tot vervolging. Zeker nu de Pro League strenger wil optreden tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal, mogen de Brugse clubs zich aan zware sancties verwachten. Voorlopig beperkte bondsprocureur Kris Wagner zich tot een oproeping, zijn vordering maakt hij ter zitting van 1 oktober bekend.

Ook na de wedstrijd waren er wat schermutselingen, zowel in de tribunes als in de wijde omgeving van het stadion.