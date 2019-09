André Hazes (25) over zijn moeder: “Ze is heel erg ziek”

Kopzorgen voor André Hazes Junior. De 25-jarige zanger heeft niet alleen zijn relatie met Monique Westenberg (41) op een laag pitje gezet, ook het contact met moeder Rachel verslechtert zienderogen. “Ze is verdwaald of zo”, zegt de zanger in het Nederlandse televisieprogramma ‘Waar is de Mol?’.

De ruzie tussen de jonge Hazes en zijn moeder sleept al jarenlang aan. Zijn relatie met de zestien jaar oudere Monique Westenberg zou aan de basis liggen van de onenigheid. “De eerste jaren woonde ik naast mijn moeder. Op een dag sprak ze niet meer tegen mijn vrouw. Ook mijn zus hield ermee op. En omdat ik voor Monique koos, werd er ook niet meer tegen mij gesproken. Daarom ben ik weggegaan.”

Rachel Foto: BELGAIMAGE

Maar twee jaar geleden legden ze de ruzie bij en ging het een beetje beter. “Ik heb veel respect voor mijn moeder en voor alles wat ze deed. Maar ze is verdwaald. Ik hoop dat ze terugkomt en opnieuw gelukkig wordt. Ik kan niet boos op haar zijn, ze is gewoon heel erg ziek.”

In 2017 liet moeder Rachel zich opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. “Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven”, zei de familie toen in een interview. “Dat alles viel haar de laatste maanden steeds zwaarder.”