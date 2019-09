Inbrekers dringen Lommels voedingsbedrijf binnen via gat in dak

Lommel -

Het voedingsbedrijf Sublimix in Lommel is het slachtoffer geworden van een opmerkelijke inbraakpoging. Door een gat te maken in het plat dak probeerden indringers zich een weg naar binnen te werken in het bedrijfsgebouw aan de Lodewijk De Raetstraat. Vermoedelijk sloegen ze al snel op de vlucht want er werd geen buit gemaakt.