Kat sterft bij keukenbrand, hond vecht nog voor leven

Pelt -

Zondag even na middernacht is in het Peltse Sint-Huibrechts-Lille een woning in de Erkestraat tijdelijk onbewoonbaar geraakt door een keukenbrand. De vuurhaard was beperkt maar vernielde een deel van de keuken. De rest van de woning liep aanzienlijke rookschade op. Ook de kat en hond raakten bevangen door de rook.