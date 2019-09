Vrouw neemt ontslag om verdwenen hond te zoeken… en dat loonde uiteindelijk

Doorzetten wordt soms écht beloond. Toen de hond van Carole en Verne uit Washington uit hun hotel ontsnapte tijdens een reisje naar Montana was het koppel ten einde raad. Carole nam al haar verlof op om hun hond Katie te zoeken. Toen dat niet meteen lukte nam ze een drastisch besluit: ze nam ontslag om al haar tijd in de zoektocht te spenderen en Katie terug naar huis te brengen. Dat lukte uiteindelijk, liefst twee maand later.

In de bovenstaande video zie je de beelden van het moment dat Carole uiteindelijk thuiskomt met Katie. De hond herkent duidelijk haar omgeving en blaft naar Verne, die op de oprit staat te wachten. Prachtige beelden die de band tussen een baasje en een hond illustreren.

Nadat hun hond verloren liep deelde het koppel stapels flyers uit, en postten ze een massa berichten op allerlei groepen op sociale media. Bijna twee maanden later loonde dat. “We hadden veel berichten van totaal onbekenden gekregen dat ze Katie hadden gezien. Plots kregen we weer een melding uit een wijk die we pas hadden bezocht om te flyeren. Daar was een hond gesignaleerd die op Katie leek. We gingen meteen kijken in die buurt en vonden haar onder een boom! Zodra ze me zag, liep ze mij helemaal uitzinnig tegemoet!”