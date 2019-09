Maasmechelen - Een nieuw schooljaar dus ontvangen we met veel plezier weer de talrijke Maasmechelse klassen. Basisschool De Driestap mocht de spits afbijten.

De enthousiaste leerlingen kregen uitleg over het Lokaal Bestuur, gingen op ontdekking op de dienst burgerzaken en in het kabinet van de burgemeester. Als afsluiter traden er nog enkele leerlingen in het huwelijksbootje. Het was een interactieve en leerrijke namiddag!