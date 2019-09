Goocheltheater Jahon speelt première van "Verdwalen" in de Zeepziederij

Bree - De openingsveertiendaagse van de Zeepziederij, de nieuwe theaterzaal van Bree, is lopende. Op zondag 22 september was er de eerste familievoorstelling. Goocheltheater Jahon was er te gast met de première van zijn voorstelling "Verdwalen".

Verdwalen is de derde familievoorstelling van Jahon. 50 minuten lang waren de toeschouwers geboeid te gast in het bijzonder bos waarin niets is wat het lijkt, waarin zomaar voorwerpen verdwijnen en verschijnen, waarin dieren een onverwachte rol spelen en waarin een jongen de weg kwijt is.

Ruim een jaar heeft Jahon gewerkt om de voorstelling gestalte te geven. Hij schreef het verhaal en bouwde het decor. Voor de ontwikkeling van de productie kon Jahon samenwerken met een enthousiaste ploeg. Zo zorgde Frank Van Laecke voor de artistieke ondersteuning. Chris en Mieke van poppentheater Plansjet vervaardigden de poppen en gaven tips voor het spelen. Davy Boutsen van de Zeepziederij werkte het lichtplan uit. Rafaël Van Herk gaf advies over de goocheltrucs die voor magische momenten zorgen. Elfi Van Bergen van dansstudio Crescendo leerde de danspasjes aan. Rudi Bagusat stond in voor de illustraties voor de lesbundels voor lager en kleuteronderwijs.



De voorstelling was een geslaagde mengeling van theater, poppenspel, muziek en goochelen. Door zijn unieke woordloze goochel- en theaterstijl stijl wist Jahon dit alles op een poëtische manier in elkaar te laten vloeien.

Het dankbare applaus bij het einde van de voorstelling was dan ook een welgemeende uiting van waardering.