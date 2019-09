Loodgieter die hoogbejaarde vrouw gratis hielp, krijgt fortuin aan donaties

James Anderson, een 52-jarige loodgieter uit Burnley in het Engelse graafschap Lancashire, heeft zijn plaatsje in de hemel verdiend. De hardwerkende man stuurde onlangs een factuur van welgeteld nul pond (omgerekend nog steeds nul euro) naar een hoogbejaarde, zieke vrouw. Het nobele gebaar ging het internet rond en de reacties bleven dan ook niet uit.

Een 91-jarige vrouw die lijdt aan acute leukemie was aangenaam verrast toen ze de rekening van haar loodgieter in de brievenbus kreeg. Zowel voor de onderdelen als voor de uren werk rekende Anderson niets aan. “Er zijn te veel oudere mensen die lijden in stilte. Ze vragen niet om hulp omdat ze niemand tot last willen zijn. Ik probeer hun problemen en zorgen net weg te nemen.”

Vakanties

Anderson, die werkt via de non-profitorganisatie Depher, plaatste de factuur op het internet en kreeg in geen tijd complimenten van over de hele wereld. Maar het bleef niet alleen bij woorden. Verschillende organisaties wilden hem financieel ondersteunen en boden hem zelfs vakanties aan.”In de Verenigde Staten, Frankrijk en Australië zijn ze enthousiast over het project. Ze vragen mij om advies en hoe ze zo’n project het best kunnen integreren in de maatschappij. Ik hoop dat we ouderen over de hele wereld kunnen ondersteunen.

My nan has shared my grandma’s boiler repair invoice and the response has been incredible @itvnews @hollywills James Anderson from Burnley, DEPHER Charity #heroplumber pic.twitter.com/dsmRJVTxRx — Amy-Leigh Cook (@amyleighcook) September 16, 2019

In een week tijd ontving de loodgieter maar liefst 90.000 euro aan giften en donaties. “Daarmee kan ik onze capaciteit verdubbelen en nog meer mensen bereiken. Ik kon mij voordien geen hulp permitteren. Ik doe alles zelf, maar nu kan ik het werk beter verdelen.”

Ook kan Anderson een deel van zijn schulden afbetalen. “Ik heb ongeveer 8.000 pond ( ongeveer 9.000 euro) schulden, maar ik heb het onder controle. Ik zit geregeld samen met mijn leverancier en bankier.”