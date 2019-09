Meer dan 10.000 concertgangers voor Lisa Del Bo

Bilzen - Nog geen jaar nadat Lisa del Bo haar eerste Lisa gelooft-concert gaf, verwelkomde de Bilzerse zondag 22 september haar 10.000ste bezoeker op één van haar kerkconcerten.

In oktober vorig jaar gaf Lisa voor het eerst een concert onder de noemer ‘Lisa gelooft’.

In de intimistische setting van een kerk bracht de Limburgse zangeres in vijf Vlaamse bisdommen een selectie van de mooiste religieuze liedjes aangevuld met nummers die de boodschap van verdraagzaamheid, hoop en liefde uitdragen.



Het moet zijn dat Lisa met het Lisa gelooft-concept een gevoelige snaar raakt en mensen over heel Vlaanderen aanspreekt, want inmiddels staat de teller op 31 concerten waarvan de afgelopen concerten allemaal uitverkocht. Overal zijn de reacties van het publiek zeer enthousiast.



Op zondag 22 september begroette Lisa in Eeklo de 10.000ste bezoeker. Vandaar het besluit om ook in 2020 verder te gaan met dit concept.

In december staan de concerten van Lisa Del Bo in het teken van kerst. Onder de noemer "Kerst bij Lisa", zijn 8 kerstconcerten gepland waaronder op 3 locaties in Limburg: zondag 15/12 in Wellen, dinsdag 17/12 in Stokrooie en vrijdag 20/12 in Schoonbeek.