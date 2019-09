Wordt Kim De Gelder geïnterneerd? Beslissing valt volgende week

De kamer voor de bescherming van de maatschappij beslist op 1 oktober waar Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, als geïnterneerde geplaatst wordt. De aangewezen instellingen zijn de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC) van Gent of Antwerpen en de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout.