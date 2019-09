SAB neemt deel aan internationaal wiskundetornooi

Bree - Op vrijdag 20 september organiseerde KULeuven in samenwerking met de universiteiten van Bonn en Nijmegen het internationaal wiskundetornooi. De wedstrijd werd gelijktijdig ook in Nederland en Duitsland gehouden. In Leuven namen 55 teams uit heel Vlaanderen nemen deel. Van onze school waren er twee teams ingeschreven.



In de voormiddag was er een estafette ronde met allerlei wiskundige raadsels en in de namiddag lag de nadruk op een toepassing van de wiskunde. Dit schooljaar was het thema van de namiddagronde ‘hemelmechanica en ruimtevaart’.

De ploeg van Lise, Kaliska, Jolan, Wannes en Gust uit 5 Wetenschappen-wiskunde eindigden op een mooie 35ste plaats. Het team met Brynne uit 5 Wetenschappen-wiskunde en Lander, Sofie, Bram en Lucas uit 6 Wetenschappen-wiskunde belandde op een 16de plaats in de ranking.