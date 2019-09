Heeft Rihanna Victoria’s Secret definitief van de troon gestoten?

De modeshow van Rihanna’s lingerielabel Savage x Fenty was die waar tijdens de modeweek in New York het meest reikhalzend werd naar uitgekeken. Wie niet bij het event zelf aanwezig was, moest echter tien dagen langer wachten om de beelden van de show te zien te kunnen krijgen. En of die uiteindelijk de verwachtingen van de fans inloste.

Jarenlang was de lingerieshow van Victoria’s Secret het event bij uitstek in modeland, maar het Amerikaanse label sukkelt de laatste tijd van de ene malaise in de andere en zag zich zelf genoodzaakt het event dit jaar te schrappen. Dat de tijd van enkel blonde, blanke en graatmagere modellen voorbij is, ligt mee aan de basis van de neergang ervan. En dat heeft zeker Rihanna maar al te goed begrepen.

Met haar lingerielijn Savage x Fenty - en ook haar make-uplijn en modehuis - trekt ze volop de kaart van de diversiteit en dat geldt ook voor de modeshows waar ze mee uitpakt. Op de catwalk tijdens de modeweek in New York waren plus-sizemodellen te zien, vrouwen in alle tinten die je maar kunt bedenken en zelfs een model dat beide benen werd geamputeerd. Niet topmodellen zoals Gigi Hadid of Cara Delevingne stalen er de show, wel zij.

Net als het defilé van Victoria’s Secret werd dat van Savage x Fenty op een latere datum uitgezonden dan het plaatsvond. Het evenement zelf werd op 10 september in het grootste geheim gefilmd, maar het is sinds 20 september beschikbaar via Amazon Prime. Nadat die vijftig minuten durende film online was gekomen, stroomden de positieve reacties van de fans binnen op Twitter.

“Koningin”

“Nooit heb ik in de 39 jaar dat ik leef naar een modeshow gekeken. Omdat ik een zwaardere vrouw ben, voelde ik me altijd slecht over mijn lichaam”, schreef iemand. “Dankzij Savage x Fenty en Rihanna is dat vandaag veranderd, iemand begrijpt het eindelijk.”

Of nog enkele opvallende commentaren: “Breaking: Victoria’s Secret is dood teruggevonden”, “Rihanna liet iemand met geamputeerde benen meelopen. Zij is de koningin van de inclusiviteit en diversiteit” en “Rihanna ging van ooit op te treden bij Victoria’s Secret naar haar eigen lingerieshow die alle lichaamsvormen, maten en kleuren toonde.”

I’ve never, ever, in 39 years, watched a fashion show. Because as a bigger woman, it always made me feel bad about my body. @SavageXFenty and @rihanna changed that today...someone finally gets it. Bravo to this team of amazing people. #SAVAGEXFENTYSHOW ???? #wearebeautiful ???? — Scarlett Perrin (@AliceRaine30) September 20, 2019

Rihanna really went from walking on the Victoria's Secret show to creating her own lingerie show with bodies of all shapes, sizes and colors. A MOGUL. #SAVAGEXFENTYSHOW pic.twitter.com/ZUbAsTdhMl — Rihanna News (@TeamOfRihanna) September 20, 2019