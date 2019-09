Nick Cave brengt volgende week nieuw album uit

Verrassing: Nick Cave brengt volgende week een nieuw dubbelalbum uit met zijn Bad Seeds, ‘Ghosteen’. Dat deelde de Australische zanger zelf op fansite The Red Hand Files.

‘Ghosteen’, zo zal het nieuwe album van Nick Cave met zijn Bad Seeds heten. En nog een verrassing: “Je kan het volgende week verwachten”. Dat vertelde Cave aan een fan via The Red Hand Files, een site waarop de Australische zanger vragen van fans beantwoordt. Cave deelde ook meteen de trippy hoes van ‘Ghosteen’ (zie onder), en gaf mee dat het een dubbelalbum wordt: het eerste deel bestaat uit acht nummers, het tweede uit twee langere songs die met elkaar verbonden zijn via een spoken word-stuk. “De nummers op het eerste album zijn de kinderen, de nummers op het tweede hun ouders”, aldus Cave. In 2016 bracht Cave nog het bejubelde ‘Skeleton Tree’ uit met zijn Bad Seeds, waarop hij het tragische overlijden van zijn 15-jarige zoon verwerkte.

Een nieuwe tour met de band is nog niet aangekondigd, maar Cave komt in januari met zijn Conversations With Nick Cave naar de Belgische zalen. Die babbels, waarbij Cave achter de piano het gesprek aangaat met het publiek en favoriete nummers speelt, waren meteen hopeloos uitverkocht.