Elise Mertens (WTA 24) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-tornooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar). Ze versloeg de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 41) in 1 uur en 26 minuten met 6-4 en 6-0.

Het was hun derde onderlinge duel. Zowel in Sydney als in Doha won de 23-jarige Mertens eerder dit seizoen ook al van haar leeftijdsgenote.

In de zestiende finales komt de Hamontse uit tegen de Amerikaanse ...