Iedereen lacht met Kim Kardashian op Emmy’s, ‘Game Of Thrones’ grote slokop

‘Game Of Thrones’ was zondagnacht de grote slokop op de Emmy’s, de belangrijkste awards voor tv. De komische noot op de 71ste jaarlijkse awardshow kwam ongewild van Kim Kardashian: zij werd na een ongelukkige uitspraak uitgelachen door de tv-sterren.

Het zal menig kijker en criticus enigszins verbazen na het matige laatste seizoen, maar ‘Game Of Thrones’ was de grote slokop op de Emmy Awards. De populaire fantasyreeks had sowieso een absoluut recordaantal van 32 nominaties op zak en wist er zondagnacht in LA twaalf te vergulden, een evenaring van hun eigen record. Al won het de meeste van die beeldjes wel in technische - of creative arts - categorieën voorafgaand aan de liveshow: naast Beste Dramareeks kreeg enkel Peter Dinklage, die de populaire dwerg Tyrion vertolkte, een beeldje mee, voor Beste Mannelijke Bijrol. De vierde keer dat hij bekroond wordt voor die rol.

Voor een verrassende winnaar moest je bij de comedyseries zijn. Daar ging het Britse ‘Fleabag’ met de hoofdvogel lopen, dat ook hoofdrolspeelster Phoebe Waller-Bridge bekroond zag. Daarbij stak ze onverwacht Julia Louis-Dreyfus de loef af: had die zondagavond voor haar rol als Amerikaanse presidente Selina Meyer in het zevende en laatste seizoen van ‘Veep’ gewonnen - iets wat ze tot nu elk seizoen van ‘Veep’ klaarde -, zou Louis-Dreyfus met negen beeldjes de meest gedecoreerde Emmy-actrice aller tijden geworden zijn.

Peter Dinklage mocht al zijn vierde Emmy komen afhalen voor zijn vertolking van Tyrion in ‘Game Of Thrones’. Foto: Photo News

Iedereen lacht met Kim

Genoeg komische momenten tijdens een groots opgezette awardshow als deze, maar het grappigste moment stond niet netjes in het script. Met ‘dank’ aan Kim Kardashian, die samen met zus Kendall Jenner een award kwam uitreiken. “Onze familie weet als geen ander hoe echte mensen die gewoon zichzelf zijn echt aangrijpende tv kan opleveren”, verklaarde de realityster Kim, wier leven en dat van de uitgebreide familie Kardashian-Jenner al een decennium te volgen is in ‘Keeping Up With The Kardashians’. Het ontlokte de verzamelde tv-sterren in het Microsoft Theater een ongewild lachsalvo.

De serieuze noot kwam er dan weer van Michelle Williams. Toen de actrice haar beeldje kwam ophalen voor Beste Actrice in een Miniserie (‘Fosse/Verdon’), zette ze een boompje op voor gelijke lonen in Hollywood. Williams was er immers achter gekomen dat Mark Wahlberg, haar tegenspeler in ‘All The Money In The World’, veel meer betaald kreeg. Iets waartegen ze vorig jaar succesvol ten strijde trok. “Ik wil graag Fox bedanken omdat ze me een gelijk loon voor gelijk werk gaven”, klonk het op podium. En ergens te lande flipte iemand weer een hamburger voor een hongerloontje.

Eerste zwarte homoseksuele winnaar

De immer flamboyant uitgedoste Billy Porter won de prijs voor Beste Acteur in een Dramaserie. Foto: Photo News

Tot slot nog alle belangrijke winnaars op een rijtje. In de dramacategorieën gingen de Emmy’s voor Beste Acteur en Actrice naar Billy Porter (Netflixserie ‘Pose’), die daarmee de eerste openlijk homoseksuele zwarte man is die een Emmy wint, en Jodie Comer, voor haar rol van huurmoordenares in het over de Plas bejubelde ‘Killing Eve’. Over huurmoordenaars gesproken: Bill Hader werd bekroond als Beste Acteur in een Comedyserie voor zijn rol als depressieve huurmoordenaar in ‘Barry’. ‘Chernobyl’, de angstaanjagende HBO-reeks over de kernramp in de gelijknamige Sovjetkerncentrale, pakte de prijs voor beste miniserie en zag scenarist Craig Mazin en regisseur Johan Renck bekroond. ‘Leaving Neverland’, over het mogelijke kindermisbruik gepleegd door popster Michael Jackson, won Beste Documentaire.