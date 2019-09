Het nieuws over het faillissement bij Thomas Cook zorgt voor onrust bij vele Vlamingen die momenteel op reis zijn in het buitenland. Lander Nuyts (33) uit Hasselt moet in Tunesië zelfs bijbetalen om het hotel te mogen verlaten. “3.300 euro voor dinsdagochtend, of wij mogen niet vertrekken.”

Lander verblijft samen met een vriend in het hotel Les Orangers in Hammamet, Tunesië. “Wij kregen zaterdag een briefje onder de deur geschoven waarin stond dat we aan de receptie verwacht werden ...