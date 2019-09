OPROEP. Waarom 341 geslaagden vandaag toch niet mogen starten aan opleiding arts

Hasselt - 341 studenten die in juli slaagden voor het toelatingsexamen geneeskunde of tandheelkunde, mogen vandaag toch niet starten. Ze behoren immers niet tot de ‘gunstig gerangschikten’.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar Limburgers die slaagden voor het toelatingsexamen maar niet ‘gunstig gerangschikt’ zijn. Bent of kent u zo iemand? Aarzel dan niet om ons te contacteren via thomas.jansen@hetbelangvanlimburg.be.

Sinds 2018 volstaat het in Vlaanderen immers niet meer om enkel geslaagd te zijn voor het toelatingsexamen. Enkel de x-aantal besten, een vooraf bepaald cijfer, worden immers effectief toegelaten. Zij worden de ‘gunstig gerangschikten’ genoemd.

Vorig jaar was het aantal geslaagden lager dan het vooraf opgelegde quotum. Om toch voldoende studenten te hebben, kregen alle deelnemers toen tien punten extra. Dit jaar liep het heel anders. Van de 5.505 deelnemers aan het toelatingsexamen geneeskunde, waren er 1.491 (27,1%) geslaagd. Vooraf was echter bepaald dat er maar 1.205 studenten zouden mogen starten. Voor het toelatingsexamen tandheelkunde slaagden 346 studenten (31,1%), maar er werden maar 291 studenten toegelaten. Dat betekent dat er in totaal 341 studenten meer dan de helft bereikten op hun toelatingsexamen, maar vandaag toch niet mogen starten aan hun gedroomde opleiding tot arts of tandarts.