Model veroorzaakt relletje tijdens defilé van Gucci

Gucci mocht zondagavond de modeweek in Milaan afsluiten, maar het defilé ging vooral over de tong door het protest van een model, terwijl ze op de catwalk liep.

Gucci-ontwerper Alessandro Michele trok ook dit seizoen alle registers open voor een spraakmakende catwalkshow, maar dat is hem deze keer slecht bevallen. Hij opende de show met een aantal modellen gekleed in een eigenzinnige versie van de dwangbuis, terwijl ze met een apathische blik in de ogen werden voortgestuwd op een transportband. Bedoeling was een contrast te creëren tussen deze uniformen en de collectie die daarop volgde en individualiteit en zelfexpressie vierde, aldus de ontwerper.

Maar dat was niet naar de zin van model Ayesha Tan Jones. Ze stak op de catwalk haar handen omhoog, waarop ze de boodschap “mentale gezondheid is geen mode” had geschreven. Het model deelde op haar Instagram-account dat zowel zijzelf als familieleden en geliefden te kampen hebben (gehad) met depressie, angststoornissen, bipolaire stoornissen en schizofrenie, en het “kwetsend en ongevoelig vond van een groot modehuis als Gucci om dat uit te buiten.

“Vulgair en fantasieloos”

“Om onze worstelingen in te zetten als instrument om kleding te verkopen in het kapitalistische klimaat van vandaag is vulgair en fantasieloos, en beledigend voor de miljoenen mensen wereldwijd die hierdoor worden geraakt”, klonk het verder nog. Ze tekende in elk geval voor een van de opvallendste momenten tijdens de modeweek in Milaan. De persverantwoordelijke van Gucci gaf achteraf aan dat het Italiaanse modehuis in elk geval van niets op de hoogte was.