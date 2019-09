KiVa kick-off in De Bolster

Neerharen

Lanaken - Maandag 16 september werd met een kick-off op De Bolster het startschot gegeven van hun KiVa-werking.

KiVa is een antipestprogramma dat is ontwikkeld op basis van de allernieuwste onderzoeken over pesten en ervaringen van eerdere interventieprogramma’s die wereldwijd worden gebruikt. Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Niet alleen de pester en het slachtoffer, maar ook omstanders spelen een belangrijke rol bij het pesten. Het beïnvloeden van de groep als geheel is dus essentieel voor het effectief tegengaan van pesten.

Belangrijk is dan ook dat alle kinderen van de lagere school elkaar op een speelse manier leren kennen. Dat ze zich niet beperken tot hun eigen klas. En dat gebeurde afgelopen maandag op een speelse manier. Twaalf groepen speelden het spel “Een tegen allen” onder begeleiding van een leerkracht. Ondertussen moest er goed op de klok gelet worden want om het kwartier wilden de leerkrachten “kukeleku” horen. Ook moest elke groep gedurende het spel 2 rauwe eieren bij houden. De groep die ze op het einde nog helemaal konden voorleggen kreeg een extra beloning.

’s Middags was het echt feest want toen kwam de frietbus om voor alle kinderen frietjes uit te delen.

In de namiddag speelden de leerkrachten samen met de kinderen verstoppertje, 1,2,3 piano...