Geenhout is intergewestelijk kampioen

Paal

Beringen - Zondag was er in Paalstraat een schieting op de klep tussen de kampioenenploegen van de verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen.

In de eerste ronde, op een klep van 25 mm, waren er slechts twee ploegen met het maximum van de punten. Op de klep van 20 mm behaalde Geenhout 16 op 18 en Thiewinkel 15 op 18 zodat de titel van intergewestelijk kampioen met bijhorende beker naar Geenhout ging.

De uitslag: 1: Geenhout A: 30-16; 2. Thiewinkel A: 30-15; 3. Eversel B: 29-17-16; 4. Rekhoven C: 29-17-12; 5. Gestel B: 29-16; 6. Paalstraat C: 28

Op de foto de winnende ploeg van Geenhout