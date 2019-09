Maasmechelse Mooimakers in actie tijdens World Clean up Day

Maasmechelen - Zaterdag 21 september was het de jaarlijkse 'World Clean Up Day', een wereldwijde actie om de planeet proper te maken.

De Maasmechelse Mooimakers sloegen dit jaar de handen in elkaar en ruimden verschillende locaties in Maasmechelen op.

Zo werd er opgeruimd in Eisden-dorp op de site waar de Oostelijke Ontsluitingsweg begin oktober 2019 wordt aangelegd, maar ook in Eisden Tuinwijk. De overige Mooimakers deden een extra opruimrondje in hun eigen omgeving.

Dank aan onze enthousiaste groep Mooimakers Maasmechelen!