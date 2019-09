Meest emotionele speech tijdens Emmy’s was die van Michelle Williams voor gelijk loon

Michelle Williams, de tijdens de Emmy’s een award in ontvangst mocht nemen voor haar rol in de miniserie ‘Fosse/Verdon’, tekende voor de meest emotionele speech van de avond. Haar boezemvriendin Busy Philipps hield het zelfs niet droog.

Samen met een reeks andere actrices eist Michelle Williams al jaren voor een gelijke verloning van mannen en vrouwen in Hollywood. Zo kwam ze zo’n twee jaar geleden in de pers omdat ze voor de film ‘All the money in the world’ maar een fractie van het loon kreeg van haar tegenspeler Mark Wahlberg en dat aan de kaak stelde. Dat deed ze nu nog eens over op het podium van de Emmy’s.

“Mijn bazen deden nooit alsof ze beter wisten wat ik nodig had om de rol van Gwen Verdon te spelen en ik wil FX en Fox 21 Studios ook bedanken omdat ze mij een gelijk loon hebben gegeven. Ze begrepen dat als je investeert in mensen dat hen krachtiger maakt en er uiteindelijk voor zorgt dat ze zelf meer investeren in hun werk. De volgende keer dat een vrouw, en zeker een met een kleurtje - want per dollar die een blanke man verdient, krijgt zij maar 52 cent -, jou vertelt wat ze nodig heeft om haar job uit te oefenen, luister dan naar haar en geloof haar.”

Opgedragen aan dochter

Daarna droeg ze haar award ook nog op aan haar 13-jarige dochter Matilda, die ze samen kreeg met de betreurde Heath Ledger. “Matilda, dit is voor jou, net zoals alles anders.” Nadat ze die woorden had uitgesproken, veerde de zaal in het Microsoft Theatre recht en gaf haar een staande ovatie. Boezemvriendin Busy Philipps barstte zelfs in tranen uit.