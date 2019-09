Sunweb verlengt de contracten van twee sterkhouders

Team Sunweb heeft de contracten van de Ier Nicolas Roche (35) en Asbjorn Kragh Andersen (27) met twee jaar verlengd tot eind 2021.

Asbjorn Kragh Andersen is de twee jaar oudere broer van Soren Kragh Andersen, de kopman voor het voorjaarswerk bij het Nederlandse team. Nicolas Roche is dan weer de zoon van ex-Tourwinnaar Stephen Roche. Hij begint volgend jaar aan zijn tweede seizoen in Nederlandse loondienst en reed dit jaar zowel Tour als Vuelta. In de Vuelta droeg hij drie dagen de rode leiderstrui maar moest hij na een week opgeven als gevolg van een zware valpartij. Roche heeft zich de voorbije seizoenen omgeschoold tot wegkapitein in het rondewerk.