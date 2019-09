Kim Kardashian en Kendall Jenner reiken Emmy Award uit, maar worden uitgelachen

Kim Kardashian en haar halfzus Kendall Jenner mochten tijdens de Emmy’s afgelopen nacht een award uitreiken in de categorie Outstanding Reality TV, maar de twee werden behoorlijk uitgelachen door de rest van de zaal.

Kim Kardashian en Kendall Jenner werden zelf deels beroemd dankzij de realityshow ‘Keeping up with the Kardashians’ en dus mochten ze opdraven om een award uit te reiken in de categorie Outstanding Reality TV. Het beeldje ging naar RuPaul, maar dat was niet waar achteraf de meeste aandacht naartoe ging.

De twee maakte namelijk een erg pijnlijke beurt. Zo struikelde Kim bijna toen ze naar de microfoon liepen en ze werden ook beiden uitgelachen door het aanwezige publiek. Dat kwam vooral door wat ze zeiden. “Onze familie weet uit eigen ervaring hoe aangrijpend televisie kan zijn die wordt gemaakt door echt mensen die gewoon zichzelf zijn”, zei Kim. “En die hun verhalen zonder filter of script delen”, voegde Kendall eraan toe.

Dat kon op heel wat hoongelach rekenen, net omdat hun show ervoor bekendstaat regelmatig op kunstmatige manier verhaallijnen in elkaar te steken. Zo wordt er in de wandelgangen gefluisterd dat het hele schandaal rond Kourtney Kardashian en haar ex-vriend Tristan Thompson die haar meerdere keren bedroog uit de hoed van ‘momager’ Kris Jenner zou komen. Ook op Twitter werd er achteraf flink mee gelachen.