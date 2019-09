Davidsfonds Genk een dagje naar Delft

Genk - Op 17 september trok Davidsfonds Genk een dagje naar het Nederlandse Delft.

Met een volle bus Davidsfondsleden, aangevuld met leden van 50+ Genk en Okra-Genk-Noord ging het ’s ochtends vroeg richting de mooie Nederlandse stad Delft.

In de voormiddag kregen ze een rondleiding bij Royal Delft, de enig in Delft overgebleven producent van Delfts Blauw. In de namiddag ging het richting centrum Delft. Drie stadsgidsen wachtten de groep op en samen met hen trokken ze doorheen de historische binnenstad. De gidsen vertelden over het ontstaan, de hele geschiedenis, het leven en de voorname rol van het water (kanalen en grachten) in en voor de stad. Tegenwoordig profileert de stad zich als kennisstad en dit door de aanwezigheid van een Technische Universiteit en enkele onderzoeksinstituten. Maar het gezelschap onthoudt vooral dat Delft bekend is doordat Willem van Oranje er verbleven heeft en vermoord werd. De Oranjes worden sindsdien traditioneel in Delft bijgezet. De bijnaam van Delft is dan ook de Prinsenstad.

De Oude en de Nieuwe Kerk waren een bezoek meer dan waard. De Oude Kerk wordt in de volksmond ook wel Oude Jan of Scheve Jan genoemd. De Nieuwe Kerk heeft met zijn 108,75 meter toren één van de hoogste kerktorens van Nederland. Hier werd ook het Praalgraf van Willem van Oranje bewonderd. Hieronder bevindt zich de grafkelder van Oranje-Nassau, de grafkelder van het Koninklijk Huis.

De vrije tijd nadien werd door alle deelnemers aangenaam ingevuld, sommigen met een terrasje, anderen verkenden de stad nog verder.

De terugreis verliep ditmaal vlotjes. Elkeen was voldaan en kijken uit naar een volgende uitstap.