Strapdag in ’t Atheneeke

Tongeren - Op vrijdag 21 september was het de 13de editie van de Strapdag. Maar liefst 400.000 kinderen uit 1500 scholen doen jaarlijks mee aan deze actie. Op de Strapdag komt iedereen te voet of met de fiets naar school. Zo benadrukt de campagne dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en vooral laagdrempelig is.

Basisschool 't Atheneeke had deze namiddag zelfs de Moerenstraat verkeersvrij laten maken zodat alle kinderen op straat konden spelen. "We doen al voor de derde keer mee. Normaal komen slechts 6 van de 191 leerlingen elke dag met de fiets naar school. Dat komt mede door de onveilige verkeerssituatie rond de school", aldus directeur Chris Vandormael.

Mobiliteitsschepen Patrick Jans: "Dit is een fantastisch initiatief. We pleiten voor een schoolstraat waarbij dagelijks een half uur vóór en na school de straat autovrij wordt gemaakt. Hiervoor moeten we een draagvlak creëren bij de ouders en de buurtbewoners."

Onderwijsschepen Guy Schiepers "Een schoolstraat is een goed idee. Te voet naar school komen is een meerwaarde. In deze school worden elke dag leerlingen aan huis opgepikt tijdens een begeleide wandeling".