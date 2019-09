Onderhoudswerken aan wegdek E314 tussen Leuven en Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van vandaag/maandag tot en met vrijdag onderhoudswerken uit op de E314 tussen Leuven en Aarschot, in de beide rijrichtingen.

De aannemer zal telkens starten met werken om 20.00 uur en zal de weg vrijmaken voor de start van de ochtendspits. Er blijft tijdens de werken altijd een rijstrook open voor het verkeer, aldus het AWV.

De afrit van Holsbeek in de rijrichting van Brussel wordt in de nacht van donderdag 26 september op vrijdag 27 september wel volledig afgesloten. Het verkeer zal op dat moment omgeleid worden via de afrit Wilsele.