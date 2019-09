De wolf van Donk is volgens Welkom Wolf een hond

Herk-de-Stad -

De dader van de slachtpartij in een schapenweide in de tuin van woonzorgcentrum Chateau d’Hamont in de Korpsestraat in Donk gaat een hond zijn. Dat denken tenminste de mensen van vzw Welkom Wolf. “We zijn een aantal oude én nieuwe waarnemingen uit onze mailbox met elkaar in verband aan het brengen die de piste alleszins kunnen ondersteunen. Toeval of niet, zondagavond is een ‘wolf’ gespot langs de N2 in Donk. Twee weken geleden was dat ook al. Wij denken dus aan een (wolf)hond”, zegt Jan Loos van vzw Welkom Wolf.