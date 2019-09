Bierfeesten Den Abri in Koersel

Koersel

Beringen - Elk jaar organiseert vzw den Abri (Chiro Koersel-Centrum) een bierweekend op het kerkplein van Koersel. Op zaterdag 21 en zondag 22 september was dat niet anders

Zaterdag starten de grote Chiro Kindernamiddag om 15 uur met grime en het was er al meteen druk. Om 21 uur was er de live band Les Tekielas. Het kerkplein was een heus terras en de vele bezoekers konden uit 30 verschillende biersoorten proeven, waardoor ze bleven plakken tot in de vroege uurtjes.

Zondag was de Chiro Formatie om 14 uur op het kerkplein in het bijzijn van de ouders, vrienden en kennissen. Ook verschillende nieuwe gezichten kwamen zich aan melden, om lid te worden. De ouders genoten op het zonnige terras van de vele biersoorten terwijl de kinderen zich amuseerden op de springkastelen en met allerhande spelletjes. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw voor de Chiro.