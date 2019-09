Dashcambeelden tonen hoe vrachtwagen nipt vallend reclamebord én tegenligger kan ontwijken

Soms is een harde windstoot al voldoende om chaos op de weg te veroorzaken. Het overkwam deze weggebruikers afgelopen donderdag in het Russische Magnitogorsk. Een vrachtwagenchauffeur moest prompt een vallende reclamebord ontwijken na een felle windstoot, en slaagde daar op het nippertje in. De bestuurder mocht overigens ook een alerte tegenligger bedanken, die gelukkig op tijd het gevaar opmerkte en uitweek naar een onverharde weg.