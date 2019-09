Meesseman en Mestdagh nog niet zeker van plaats in WNBA-finale na nederlaag

De derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs bracht voor Washington Mystics versus Las Vegas Aces geen derde zege op een rij. Geen sweep dus en (nog) geen stek in de finale voor Emma Meesseman (6 punten, 8 rebounds, 3 assists) en Kim Mestdagh.

De Mystics verloren in Las Vegas na een 47-37 achterstand halfweg met 92-75. Dinsdag volgt in Las Vegas een vierde wedstrijd. Een eventuele vijfde en beslissende partij wordt donderdag in Washington betwist.

In de andere tabelhelft boekten de Connecticut Suns wel een beslissende derde zege waardoor zij al zeker zijn van een plaats in de WNBA-finale.