Theo Francken (N-VA): “Doel is begrotingsevenwicht tegen einde legislatuur”

De nieuwe Vlaamse regering moet de ambitie hebben om haar legislatuur af te sluiten met een begroting in evenwicht. Dat heeft N-VA-onderhandelaar Theo Francken maandag gezegd op Radio 1. De gesprekken met CD&V en Open Vld lopen nog, zodat het Vlaams Parlement straks geopend wordt zonder de traditionele Septemberverklaring van de minister-president.

De onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open Vld, geleid door Jan Jambon, zijn nog volop bezig, zei Francken. “We proberen de laatste knopen door te hakken.”

Evenwicht

Afgelopen weekend hadden de onderhandelaars het een eerste keer over de begroting. Francken wilde daar niet over uitweiden, maar liet wel ontsnappen dat “een evenwicht tegen het einde van de legislatuur het doel is”.

Francken zei niet hoe de verschillende beleidskeuzes en de bijbehorende budgettaire inspanningen “in elkaar gepuzzeld” gaan worden. Hij vermeldde wel de mobiliteitswerken in Antwerpen en de heraanleg van de ring rond Brussel. “Je moet al die zaken in balans krijgen”, klonk het.

Wat betreft de federale formatie pleit Francken voor een “stevige intellectuele oefening met de PS”. “Als dat lukt en we kunnen landen, is dat goed. Maar als dat niet lukt, dan moeten we de kiezer in de ogen kunnen kijken en kunnen tonen dat we hard hebben gewerkt om het te proberen.”